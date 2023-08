Рояль Фредди Меркьюри продадут на аукционе Sotheby's

Рояль фронтмена легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри представлен как центральный лот нового аукциона Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщает CNN.



Рояль Меркьюри Yamaha G2, приобретенный у Японии в 1975 году, оценивается в 2,5-3,8 миллиона долларов. Продажа в рамках аукциона запланирована на сентябрь. Именно на этом инструменте лидер знаменитой группы написал одну из самых успешных композиций – Bohemian Phapsody.



Отмечается, что рояль путешествовал вместе со звездой Queen до его смерти в 1991 году. Последним местом нахождения инструмента стала квартира музыканта на Garden Lodge в Западном Лондоне.



Yamaha G2 будет выставляться на Sotheby's в столице Великобритании с 4 августа по 5 сентября, и посетители смогут увидеть своими глазами инструмент вместе с другими 1200 лотами. Кроме рояля, на аукционе будет ряд личных вещей и одежды Меркьюри – от серебристого комбинезона с пайетками, который он одевал во время тура News of the World, до проигрывателя компакт-дисков Sony D-50.



Также на Sotheby's выставят написанный на листе проект песни Bohemian Phapsody с пометками и аннотациями, ранее не публиковавшийся. Ожидается, что за него ожидают получить от 995 тысяч до 1,5 миллионов долларов США.

Freddie Mercury’s Yamaha G2 Baby Grand Piano was not only a beloved instrument on which Mercury composed tracks spanning from Bohemian Rhapsody to his final masterpiece Barcelona, but also one that he considered as an extension of himself.



