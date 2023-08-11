



Ротару “отказалась ехать на шабаш ведьм, где Лайма пиарилась за счет Пугачевой”

В конце июля в Юрмале прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Впервые за многолетнюю историю в нем не приняли участие российские знаменитости. Исключением стали Алла Пугачева и Максим Галкин, которые приехали из Израиля в качестве гостей.



Лайма хотела, чтобы на ее фестивале присутствовала София Ротару, но та отказалась. Об этом порталу PopCornNews рассказал экс-продюсер певицы Сергей Лавров.



По его словам, "Ротару получила приглашение от Вайкуле, но деликатно отказалась от него". Продюсер отметил, что “причина не в состоянии здоровья Софии Михайловны”.Лавров считает, что Ротару старается “держать нейтралитет, дабы не попадать в неприятные истории”.



“Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой. Она сказала: ''до лучших времен''. Как только все устаканится, она снова будет с народом”, – утверждает он.



Сергей Лавров также рассказал, что “София Михайловна не отвечает на звонки Вайкуле. Особенно ее настораживает то, что за последнее время Лайма стала слишком активно давать интервью и рассказывать о своих коллегах”.



“У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно. Ротару – мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть все перемелется без нее, а она потом появится”, – говорит продюсер.