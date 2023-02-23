



Ротару наотрез отказалась выступать в РФ даже за огромный гонорар

Украинская певица София Ротару, переставшая давать концерты в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, отказалась выступать на корпоративе за баснословный гонорар.



По данным российских СМИ, об этом сообщила модель Анна Калашникова.



По ее словам, знаменитой певице предложили Ротару предлагали 100 тысяч евро, но даже за такую сумму она не стала выступать.



"Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться", - отметила Калашникова.