



РосСМИ: Пугачева закрыла последний бизнес в России

Певица Алла Пугачева закрыла последний бизнес в России. Об этом пишут российские СМИ.



Сообщается, что артистка, которая вскоре после начала специальной военной операции уехала в Израиль, осенью 2022 года ликвидировала компанию ООО "АБП". Через нее Пугачева издавала песни, оформляла концертные выступления и корпоративы. При этом у певицы оставался еще один бизнес в стране: Пугачева в качестве дизайнера создавала авторские коллекции обуви и аксессуаров для компании "Эконика".



Сейчас с сайта компании исчезла вся продукция, разработанная певицей, отмечают СМИ.



Представители "Эконики" сообщили, что больше не планируют выпускать других товаров под именем Пугачевой.



Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал Аллу Пугачеву принести извинения за «ранее сказанные ею негативные слова» о спецоперации, пишет Ura.ru.