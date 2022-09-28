



РосСМИ: Обращение от жен сотрудников Народной милиции ДНР - фейк

Российские СМИ опровергают распространенное в соцсетях обращение от жен и родственников сотрудников Народной милиции ДНР о том, что военнослужащие из Чечни унижают и насилуют бойцов из ДНР, ссылаясь на "личные сообщения" от нескольких женщин, чьи данные указаны среди подписантов.



"Это фейк", - написала в личном сообщении Елена Капарунина, утверждает RTVI.



"Мы узнали об этой фальшивке, когда нам знакомые скинули ссылку на передачу Невзорова. Отвратительный и низкий поступок. Там все от начала до конца - ложь", - цитирует российское издание другая женщина из числа якобы подписантов, не уточняя ее имени.