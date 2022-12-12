



Россиянин пересказал сон с Зеленским и поплатился

Россиянина Ивана Лосева оштрафовали на 30 000 рублей по административной статье о дискредитации российской армии.



Наказание он понес, в частности, за то, что в социальной сети Instagram пересказал сон, в котором фигурировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Сибирь. Реалии".



Лосев, житель Читы, рассказал своим подписчикам: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!" Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно".



Мужчина рассказал о сне, не зная, что за его страницей следил сотрудник ФСБ.



Кроме этого, Иван Лосев нелестно отзывался о мобилизации, утверждая, что тюрьма лучше, чем "HIMARS летящий на твое лицо".