



Россияне "забыли" о терроре и ГУЛАГе, и все больше восхищаются Сталиным, - СМИ

47% жителей РФ относятся к Иосифу Сталину с уважением, в то время как 7% выразили к нему восхищение. В сравнении с данными опроса "Левада-Центра" в 2016 году, когда только 8% россиян называли Сталина "великим лидером", в июле 2023 года этот процент увеличился до 32%.



Ян Берендс, эксперт по истории Восточной Европы из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, заявил в интервью BILD, что принципы Сталина совпадают с "ценностями сегодняшнего (российского) режима, такими как неограниченная власть, отсутствие моральных терзаний и величие России".



Берендс также подчеркнул, что эти принципы находят поддержку среди значительной части населения. По его словам, Сталин стал обыденностью в российских СМИ с начала правления Путина, а воспоминания о нем сосредотачиваются на победителях Второй мировой войны, а не на терроре и ГУЛАГе.



Вместе с тем, обозреватель BILD Филипп Пятов указал на то, что россияне становятся все более радикальными в своих взглядах. Во многих городах РФ снова устанавливают памятники Сталину, а "Путин играет роль перерожденного советского лидера, представляя себя как сильного правителя, ведущего страну в борьбе против врагов, даже если эти враги выдуманные".



