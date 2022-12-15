



Россияне стали больше пить: статистика

Статистические данные, представленные Росалкогольрегулированием, показывают, что население России стало больше употреблять алкогольные напитки.



Продажи водки в России за 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6% (до 68,8 млн декалитров), а слабоалкогольных напитков - аж на почти 53% (до 13,6 млн декалитров). Об этом сообщает "Интерфакс".



Коньяка было продано на 4,5% больше (11,1 млн декалитров), чем в прошлом году. Продажи виноградных вин за этот период выросли на 0,6% больше, чем годом ранее. Темпы роста продаж шампанских и игристых вин были выше - 8,5%.



Всего за 11 месяцев 2022 года в России было продано 101,2 млн декалитров алкогольной продукции, что на 3,4% больше, чем годом ранее.