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Россияне кинулись скупать "Монополию": в магазинах дефицит
08.04.2023 17:53 Алина Груднева

Россияне кинулись скупать "Монополию": в магазинах дефицит

В российских магазинах закончились запасы настольных игр "Монополия" из-за небывалого спроса среди покупателей.

По данным "РБК", в розничных точках сети "Мосигра", магазинах Hobby Games и "Интеллект-игрушка" классической версии этой "настолки" уже нет в продаже.

Как отметили продавцы, запасы закончились сразу после Нового года. Как ожидается, ситуация не изменится, ведь новых поставок не ожидается.

В издании сообщили, что игры еще остались в "Детском мире", но речь идет о запасах 2022 года.

 

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