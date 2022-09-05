



Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру

Министерство иностранных дел России объявило о вводе санкции в отношении актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.



Теперь им запрещен въезд в Россию, сообщает РБК.



Шон Пенн и Бен Стиллер приезжали в Украину после начала войны. Шон Пенн даже пообещал снять документальный фильм о событиях войны.



В МИДе РФ отметили, что санкции вводились "исходя из принципа взаимности". В санкционные списки были внесены еще 25 человек, включая ряд сенаторов США, руководителей разных компаний.