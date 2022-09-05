Новости » Life Style
Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру
05.09.2022 16:52 Ольга Белозерова

Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру

Министерство иностранных дел России объявило о вводе санкции в отношении актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.

Теперь им запрещен въезд в Россию, сообщает РБК.

Шон Пенн и Бен Стиллер приезжали в Украину после начала войны. Шон Пенн даже пообещал снять документальный фильм о событиях войны. 

В МИДе РФ отметили, что санкции вводились "исходя из принципа взаимности". В санкционные списки были внесены еще 25 человек, включая ряд сенаторов США, руководителей разных компаний.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы