



Россия оштрафовала TikTok за "пропаганду ЛГБТ" и Twitch за контент об Украине

Во вторник Россия оштрафовала TikTok за неудаление контента, нарушающего российские законы о "пропаганде ЛГБТ", а стриминговый сервис Twitch - за размещение видеоинтервью с украинским политическим деятелем, которое, по мнению Москвы, содержало "фальшивую" информацию.



TikTok, принадлежащий компании ByteDance, был оштрафован на 3 млн рублей ($51 000), сообщил Таганский районный суд Москвы.



Информационные агентства сообщили, что дело против TikTok было основано на обвинениях в том, что компания "продвигает нетрадиционные ценности, ЛГБТ, феминизм и искаженное представление традиционных сексуальных ценностей" на своей платформе.



Компания Twitch, принадлежащая Amazon, была оштрафована на 4 млн рублей ($68 000), сообщил суд. Информационные агентства сообщили, что дело было возбуждено в ответ на то, что на Twitch было размещено интервью с Алексеем Арестовичем, советником президента Украины Владимира Зеленского.



В начале этого года Twitch был оштрафован на 3 млн рублей за размещение другого интервью Арестовича.



Компании Twitch грозит два новых штрафа в размере до 8 млн рублей за то, что она не удалила недостоверную, по мнению России, информацию о ходе "специальной военной операции" в Украине.