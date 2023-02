Сын Владимира Соловьева работает моделью в Лондоне

Американский писатель Джейсон Смарт в Twitter раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева из-за того, что он скрывал информацию о своем сыне Данииле, который работает моделью в Лондоне.



Смарт опубликовал твит с фотоколлажем, на котором журналист запечатлен вместе с 21-летним сыном. На некоторых снимках юноша позирует в черном костюме, а его ногти покрыты темным лаком. Уточняется, что в данном образе он позировал в рекламной кампании бренда CONTORA.



Смарт расценил такое поведение Соловьева как лицемерие.



“Даниил Соловьев в Лондоне работает моделью. Владимир Соловьев молчит об этом и не рассказывает о том, что его старший сын учится в Великобритании”, – критикует пропагандиста Смарт.

THE HYPOCRISY!



Daniil Solovyov, 21 year-old son of🇷🇺 propagandist Vladimir, is working as a model in London🇬🇧(it must be his mama’s genes).



Despite Vlad calling for war against Ukraine🇺🇦, he has failed to mention this or his elder draft-dodging son who also studied in the UK🇬🇧. pic.twitter.com/6ezfoRHnAO