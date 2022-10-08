



Российского рэпера Oxxxymiron внесли в список иноагентов

Российского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) внесли в реестр иностранных агентов РФ.



Артист с начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил действия Кремля и покинул страну. За границей он выступал с антивоенными концертами и перечислял вырученные деньги на помощь украинским беженцам.



После возвращения Федорова в Россию в сентябре, Московская прокуратура подавала в Замоскворецкий суд иск о признании текстов некоторых песен артиста экстремистскими