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Российского рэпера Oxxxymiron внесли в список иноагентов
08.10.2022 04:23 Александр Юзовский

Российского рэпера Oxxxymiron внесли в список иноагентов

Российского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) внесли в реестр иностранных агентов РФ.

Артист с начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил действия Кремля и покинул страну. За границей он выступал с антивоенными концертами и перечислял вырученные деньги на помощь украинским беженцам.

После возвращения Федорова в Россию в сентябре, Московская прокуратура подавала в Замоскворецкий суд иск о признании текстов некоторых песен артиста экстремистскими

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