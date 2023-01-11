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Российского рэпера Oxxxymiron оштрафовали за призывы к сепаратизму
11.01.2023 14:59 Ольга Белозерова

Российского рэпера Oxxxymiron оштрафовали за призывы к сепаратизму

Российского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) оштрафовали на 70 000 рублей за публичные призывы к сепаратизму - нарушению территориальной целостности России.

Постановление вынес Октябрьский суд Санкт-Петербурга, сообщает РБК.

Поводом для возбуждения дела стала песня рэпера под названием "Ойда". Экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры, выявила в тексте песни призывы к действиям, которые могут привести к отделению от России части ее территории. 

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