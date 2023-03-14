



Российского певца Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей

Российский певец Александр Розенбаум попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Как стало известно 14 марта, это случилось во время гастролей 71-летнего исполнителя.



"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — пишут российские СМИ со ссылкой на анонимный источник из окружения певца.



Как утверждает ряд Telegram-каналов, Розенбаум пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Певцу потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.



Подробности о состоянии здоровья артиста не сообщаются. Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.