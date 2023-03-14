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Российского певца Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей
14.03.2023 11:18 Евгения Маркова

Российского певца Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей

Российский певец Александр Розенбаум попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Как стало известно 14 марта, это случилось во время гастролей 71-летнего исполнителя.

"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — пишут российские СМИ со ссылкой на анонимный источник из окружения певца.

Как утверждает ряд Telegram-каналов, Розенбаум пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Певцу потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.

Подробности о состоянии здоровья артиста не сообщаются. Накануне госпитализации, вечером 13 марта, Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

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