



Российского актера обвинили в "дискредитации" армии

Российского актера Артура Смольянинова обвинили в "дискредитации" российской армии и составили протокол, о чем сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы.



Артисту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.



"Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда… Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает", - заявил Смольянинов в интервью Катерине Гордеевой.