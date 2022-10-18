Новости » Life Style
Российского актера обвинили в "дискредитации" армии
18.10.2022 00:23 Александр Юзовский

Российского актера обвинили в "дискредитации" армии

Российского актера Артура Смольянинова обвинили в "дискредитации" российской армии и составили протокол, о чем сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы. 
 
Артисту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 
 
"Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда… Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает", - заявил  Смольянинов в интервью Катерине Гордеевой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы