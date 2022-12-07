



Российский "юмор": Харламов оставил Асмус облеванный дом

В новом выпуске «ОХ-шоу» на YouTube известный комик Гарик Харламов высказался о доме, который он оставил бывшей супруге, актрисе Кристине Асмус.

Пара развелась в 2020 году.



Комик рассказал на шоу, что, когда они были еще женаты, то как-то ночью он отлежал руки и проснулся, пошел в туалет, но не смог открыть в него дверь. Ему стало внезапно плохо и стошнило прямо в коридоре. В туалет он сходил не успел сходить в унитаз.



«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — зло пошутил юморист.