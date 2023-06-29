



Российский режиссер раскрыл подробности операции Аллы Пугачевой на сердце

Звезда фильма “Усатый нянь”, российский режиссер Сергей Проханов рассказал, что ему делали операцию в тоже время, что и Алле Пугачевой, пишут российские СМИ.



Он поведал, что в 2012 году, у него были проблемы с сердцем. Тогда Проханов перенес операцию. По его словам, он попал в больницу, одновременно с Аллой Пугачевой. Певице также сделали операцию в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.



По словам Проханова, артистке, как и ему, ставили стенты.



“У Лео Бокерия мы себе стенты поставили. В соседних платах лежали. Ей восемь поставили, а мне два“, - рассказал режиссер.



Алла Пугачева не раз упоминала, что у нее были проблемы с сердцем. Операций стентирования артистка перенесла не одну, а несколько – их ей делали в разные годы и в разных клиниках.



Стенты – это самый щадящий метод решения проблемы при сужении сосудов. Стентирование применяют для расширения коронарных сосудов.



Раньше певица много курила, любила плотно покушать и не чуралась крепкого алкоголя. После операции на сердце с этими вредными привычками пришлось расстаться. Кроме проблем с сердечно-сосудистой системой 74-летняя звезда страдает и от других недугов. Несколько лет назад у нее диагностировали сахарный диабет. Кроме того, артистку мучают больные суставы, из-за которых она с трудом ходит.



