



Российский рэпер Тимати заявил, что готов к мобилизации

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что готов к мобилизации.



В своем Instagram он рассказал, что находится в Москве, но повестку пока не получал.



"Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о "перекрытии небе" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора", - пишет рэпер.



Отдельно Тимати подчеркнул, что готов "отдать долг Родине".



"В отношении мобилизации, получаю множество комментариев о том что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придётся рано или поздно всем кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Ещё раз: Если будет нужна моя учетная специальность, то готов", - написал он.



