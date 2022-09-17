



Российский писатель Прилепин о Галкине: Гомосексуалист шляется по панелям

Российский писатель Захар (Евгений - ред.) Прилепин резко высказался в адрес звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачеовй.



Он заявил, что время Пугачевой уже давно прошло и "хорошая Пугачева" закончилась в 80-х, а дальше ее творчество ушле в "кабак".



В адрес же супруга Примадонны он высказался гораздо жестче.



"Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы", — пишет Прилепин.

