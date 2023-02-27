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Российский блогер усомнился, что Ахеджакова является национальным достоянием
27.02.2023 17:28 Евгения Маркова

Российский блогер усомнился, что Ахеджакова является национальным достоянием

Блогер и журналист Михаил Шахназаров прокомментировал петицию в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой. Он усомнился, что Ахеджакова является национальным достоянием России.

Шахназаров отреагировал на петицию "Заступимся за Лию Ахеджакову", которая получила более 75 тысяч подписей. В тексте говорится, что актриса является национальным достоянием России. Журналист не согласился с позицией автора.

"Если Лия Ахеджакова — национальное достояние России, то вы явно не о той России говорите", — высказался Шахназаров в эфире своего шоу на YouTube.

Актриса лишилась ролей в "Современнике", что вызвало скандал в творческой среде. Ахеджакова убеждена, что она осталась без спектаклей из-за своей якобы антироссийской позиции.

При этом некоторые россияне убеждены, что снятие постановок со звездой множества советских и российских фильмов было правильным.

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