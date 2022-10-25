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Российский актер пожалел, что пытался развеять стереотипы о "хороших русских"
25.10.2022 02:22 Александр Юзовский

Российский актер пожалел, что пытался развеять стереотипы о "хороших русских"

Голливудский актер российского происхождения Александр Невский прокомментировал массированные ракетные обстрелы Украины со стороны РФ.

На своей страничке в Twitter он заявил, что в шоке от того, как российские войска атакуют критически важную инфраструктуру, которая крайне необходима украинцам.

"Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе", - написал Александр Невский.

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