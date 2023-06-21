



Российский актер Галкин накинулся на Пугачеву: "никакая она не элита"

Российский актер Борис Галкин, поддерживающий войну в Украине, накинулся на примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, переехавшую в Израиль.



"Думала, что она незаменима в России. Она ошиблась. Да много чести ей время уделять. Мне даже говорить о ней не хочется, простите. Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более и более пухнут, то в связи с одним, то в связи с другим, то со скандалом, то с рождением, то с переездом, то с продажей своего замка. Да надоело, е-мое! Ну что у нас, других тем нет", – цитируют его слова российские СМИ.



По словам Галкина, он не считает покинувших РФ Пугачеву и Андрея Макаревича культурной элитой.



"А если посмотреть по правде, ну какая они культурная элита? Не хочу даже о них говорить. Честное слово, когда чистое эфирное пространство занято этой лабудой проэстрадной – противно", - подчеркнул он.