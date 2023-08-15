



Российские звезды осваивают внутренний туризм: Боярская с Матвеевым – на Алтае

Теперь российские звезды предпочитают колесить по родной стране – сплавляться на байдарках, жить в палатках и пробовать местную кухню.



Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают на Алтае, судя по местности, куда добрались актеры, они предпочли не селиться в гостиницу, а довольствуются палаткой.



“Дикарями больше шансов соединиться с природой”, – утверждают супруги в соцсетях. “Без связи, перезагрузка, наедине с природой”.

Маршруты внутри России выбирает и семейство Павла Воли. Вместе с детьми и женой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой, он отправился на восток страны во Владивостоке и на Камчатку.“Владивосток прекрасен! Провели тут 4 дня. Это очень мало, чтобы успеть увидеть все. Резюмирую. Красота невероятная, королевский цирк Гии Эрадзе – лучший в мире, масштабы и экспозиция Владивостокского океанариума поражают. Владивосток, спасибо за прием! Обязательно приедем еще. И с семьей, и с концертами. А мы погнали дальше!” – делится Павел Воля. “На Камчатке можно встретить медведя прямо на дороге. А еще увидеть горы, вулканы и океан. Ну что за природа!”Внутренний туризм в в этом году выбрала и Наташа Королева. Она побывала в Новосибирске и добралась до Телецкого озера.Ирина Пегова тоже оказалось сторонницей отдыха внутри страны. Она решила провести отпуск на Алтае.“Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу! А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо же!” – делится она с подписчиками.Софья Эрнст тоже проводит лето в путешествиях. Она успела объехать сразу несколько регионов. Сначала была в Архангельской области.“Я совершенно влюблена в русский север, в деревни и деревянные храмы, в реку Онегу, в гостеприимных хозяев, в облака”, – написала она в соцсетях.А затем актриса добралась до Карелии и вот уже несколько дней исследует виды в этих краях. Катается на байдарках и загорает под карельским солнцем.