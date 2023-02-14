



Российские звезды, имеющие "общих" жен и мужей

В российском шоубизнесе многие звезды обзавелись "общими" мужьями и женами, сойдясь во вкусах.



Издание "KP.RU" сделало подборку ко дню влюбленных.



Одним из показательных треугольников в РФ назвали союзы Полины Гагариной и Анастасии Макеевой с актером Петром Кисловым. Уточняется, что обе знаменитости когда-то вышли замуж за одного и того же мужчину. Макеева имела за плечами четыре свадьбы и три развода. Брак с актером был "пробным". Они познакомились в 2006 году на съемках сериала "Сеть". Буквально через несколько дней Кислов предложить возлюбленной расписаться. Их брак со скандалом развалился через семь месяцев.



Для Кислова расставание обернулось знакомством с Полиной Гагариной, когда певица еще училась в Школе-студии МХАТ, где он преподавал. Вскоре после начала романа Гагарина забеременнела. Разошлась пара, когда их сыну Андрею исполнилось три года. Причиной послужил тот факт, что певица не смогла полностью посвятить себя семье, отказавшись от сцены.



Вторым треугольником издание назвало союзы Евгения Цыганова и Игоря Петренко с Ириной Леоновой. Уточняется, что Леонова до брака с Цыгановым и рождением семерых детей состояла в отношениях, будучи студенткой театрального училища имени Щепкина, с Игорем Петренко. Поскольку студенческие браки не приветствовались, им пришлось расписаться только перед вручением диплома. Спустя четыре года пара разошлась, поскольку не могла иметь детей. В итоге, потомством оба они обзавелись уже в других браках.



Третьим треугольником назвали союзы Михаила Ефремова и Ярослава Бойко с Евгенией Добровольской. Ефремов состоял в браке с коллегой по театру в течение семи лет после спонтанной женитьбы в 1990 году. У них родился сын, а новоиспеченный папа "ушел в загул". В 2001 году Добровольская встретила свою новую любовь на съемках сериала. У актера была семья, потому, чтобы увести его, актрисе пришлось родить сына Яна. Когда и это не помогло, Добровольская рассказала всей стране об их романе. Сойтись им было не суждено. В итоге, в прошлом году Бойко ушел от жены, по слухам, к актрисе Марии Порошиной.



Еще одним треугольником назвали союз Сергея Безрукова и Игоря Ливанова с Ириной Безруковой. Ливанов встретил Бахтуру, будучи студентом Ростовского театра. Она помогла ему пережить потерю жены и восьмилетней дочери, погибших в железнодорожной катастрофе. Ирина родила ему сына. Однако, все шло не так гладко, как им хотелось. Актриса жаждала славы и параллельно закрутила роман со звездой "Бригады" Сергеем Безруковым, который, в итоге, и настоял на разводе. Так зародился новый союз. В течение 15 лет чету Безруковых считали одной из самых крепких и счастливых звездных пар. В 2015 году их сын умер, что послужило причиной для развода.

