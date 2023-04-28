



Российские журналисты раскрыли "обман" вокруг покупки замка Пугачевой

Российские журналисты опровергли информацию о том, что особняк примадонны Аллы Пугачевой в деревне Грязь купил шоумен Стас Барецкий.



Этот "обман" раскрыл журналист Илья Саглиани в беседе с "7Дней.ru".



Ранее Барецкий сказал, что купленный за 450 млн рублей замок он собирается переделать в крупнейший в Европе крематорий.



"Стаса Барецкого забыли в нашей стране, и он решил на волне продажи замка напомнить о себе. С точки зрения языка пиара это называется дешевый хайп", — считает Саглиани.



По словам российских журналистов, дом действительно был куплен, но не Барецким, а "состоятельным человеком", который предпочитает не раскрывать свое имя.