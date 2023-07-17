



Российские ученые предупреждают о мощных вспышках на Солнце

В понедельник прогнозируется мощная вспышечная активность на Солнце , которая может создать помехи для коротковолновой связи, заявили российские ученые после того, как в воскресенье на Солнце наблюдались три вспышки, пишет Reuters.



В Институте прикладной геофизики имени Федорова в Москве заявили, что возможны вспышки класса X , в том числе протонные вспышки, и ожидается ухудшение условий коротковолнового радиовещания.



Вспышки X-класса являются крупнейшими взрывами в солнечных системах и могут вызывать длительные радиационные бури.



Солнечные вспышки происходят, когда мощные магнитные поля внутри и вокруг Солнца воссоединяются. По данным NASA, они могут влиять на магнитное поле Земли, что может привести к повреждению спутников и оборудования связи.



В 2022 году геомагнитная буря, вызванная мощным выбросом солнечной радиации, вывела из строя 40 недавно запущенных спутников SpaceX.



По данным Института Федорова, в воскресенье наблюдались три солнечные вспышки, одна из которых длилась 14 минут, сопровождавшаяся нарушением радиосвязи.



