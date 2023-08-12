



Российские бизнесмены массово переписывают биографии в интернете

Российские миллиардеры из списка Forbes, в том числе те, которые продолжают владеть компаниями в России, массово переписывают биографии на своих личных сайтах, в Википедии и на других интернет-ресурсах, сообщает издание "Настоящее время".



Делают ли они это сами или этим занимаются нанятые ими PR-агентства — точно неизвестно. Но кто бы это ни делал, они старательно убирают все упоминания связей бизнесменов с Москвой и Россией и вписывают, что те родились в Украине или в других странах бывшего СССР и имеют гражданства других стран.



Инвестиционный банкир Рубен Варданян, который долгое время возглавлял "Тройку-диалог", теперь представляется как финансист "армянского происхождения".



Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман пишет о себе "рожденный в Украине российско-израильский бизнесмен".



Глава "Реновы" Виктор Вексельберг после продажи нефтяной компании "ТНК-BP" предпочитает себя называть "инженером", подчеркивая, что родился в Украине и является гражданином Кипра.



Раннее свою биографию аналогичным образом переписал и основатель "Яндекса" Аркадий Волож.