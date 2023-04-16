



Виктория Боня купила Rolls-Royce за 33 миллиона

Виктория Боня стала популярной после шоу "Дом-2", где не только "строила любовь", но и скандалила с Аленой Водонаевой и другими участниками. Сейчас она уже не вспоминает о тех годах.



Виктория Боня еще из той плеяды звезд "Дома-2", которая смогла вырваться за периметр и стать самостоятельной единицей. Девушка довольно быстро начала работать на телевидении, а после развивать свой блог и заниматься всем тем, что делает современная it-girl, пишет мужской онлайн-журнал MAXIM.



Не забывала Боня и про личную жизнь. У нее были отношения с миллионером Алексом Смерфитом, которому она родила дочь. Попав в высшие круги, она смогла монетизировать популярность и приобрела апартаменты в Монако, а также купила несколько люксовых авто, в том числе и знаменитый "Роллс-Ройс". Это и помогло ей оказаться одной из первых на презентации новой электрической модели в Дубае, куда позвали лояльных клиентов марки.



В итоге прямо после презентации Боня оформила заказ на будущую машину, которая стоит как шикарная квартира в Москве. При этом авто можно ждать лишь через год.



Речь идет о купе Rolls-Royce Spectre. На него уже есть несколько сотен предзаказов по всему миру. Базовая стоимость новой машины за рубежом составляет 413 тысяч долларов.



Интересно, что бренд всегда идет навстречу клиентам и помогает им реализовать желания. Так что, 413 тысяч долларов — это только стартовая цена. А дальше можно заказать эксклюзивную отделку салона, внести ряд других опций, что, соответственно, повлияет и на цену.



Как же зарабатывает Боня? Во-первых, у нее имеются свои курсы, которые сейчас модны в соцсетях. Кроме того, она стабильно находится в ТОП-10 самых высокооплачиваемых блогеров с самым высоким ценником за рекламу. По слухам, это около миллиона рублей за пост. Также у нее есть модельные контракты.