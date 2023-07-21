



Российская актриса рассказала, о чем "жалеют" Пугачева и Галкин

Российская актриса Раиса Рязанова считает, будто примадонна Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин "жалеют" о том, что уехала из РФ.



По данным российских СМИ, она считает, что юморист, которого в России вписали в список "иноагентов" сам для себя все испортил в этой стране, а теперь "не знает теперь, как оттуда выбраться".



"Думаю, он жалеет о том, что сделал. Как и Пугачева жалеет", — сказала она.



Рязанова обвинила Галкина в том, что он выступил против войны в Украине и решил покинуть РФ "из-за денег.



"То, что он несет, с одной стороны, не от хорошей жизни. Он уже не знает, чем завлечь на свои концерты. С другой стороны, в этих его "шутках" проявилась и вылилась вся злость, которую он копил. Ну, вы же понимаете — Киркоров и Галкин. У кого популярности всегда было больше", — добавила она.

