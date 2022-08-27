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"Роспатент" усомнился, что Алла Пугачева - Примадонна
27.08.2022 10:35 Ольга Белозерова

"Роспатент" усомнился, что Алла Пугачева - Примадонна

Роспатент усомнился в том, что певица Алла Пугачева является Примадонной.

В ведомстве потребовали, чтобы звезда эстрады доказала, что она имеет право называть так себя и свою продукцию.

Как сообщает Mash, все дело в том, что Пугачева еще весной подала заявку на регистрацию собственной марки. 

Роспатент рассматривал заявку около 4 месяцев и теперь просит от певицы объяснений.

"Примадонна" не относится к инициалам Аллы Борисовны, поэтому нужно пояснить, почему она хочет именно эту торговую марку", - пишет Mash.

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