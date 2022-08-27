



"Роспатент" усомнился, что Алла Пугачева - Примадонна

Роспатент усомнился в том, что певица Алла Пугачева является Примадонной.



В ведомстве потребовали, чтобы звезда эстрады доказала, что она имеет право называть так себя и свою продукцию.



Как сообщает Mash, все дело в том, что Пугачева еще весной подала заявку на регистрацию собственной марки.



Роспатент рассматривал заявку около 4 месяцев и теперь просит от певицы объяснений.



"Примадонна" не относится к инициалам Аллы Борисовны, поэтому нужно пояснить, почему она хочет именно эту торговую марку", - пишет Mash.