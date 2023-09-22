



Роскошный лайнер и сумка за 70 000: Подруга Роналду показала свой образ жизни

Джорджина Родригес поделилась своим завидным образом жизни, показав их с Роналду частный самолет. 29-летняя модель в Instagram поделилась множеством снимков, позируя в шикарном кресле.



На фоне ее фото можно увидеть роскошный интерьер самолета и желтую сумку Hérmes Birkin, стоимостью примерно в 70 000 фунтов стерлингов.



Джорджина выглядела невероятно в обтягивающей спортивной одежде и дополнила свой подтянутый образ кроссовками Nike.





