



Роскошная жизнь: дочь Шойгу отправилась на отдых в Дубай

Пока министр обороны Сергей Шойгу отправляет мобилизованных на войну в Украину, его дочь Ксения, как оказалось, отправилась на "новогодние каникулы" не на российские курорты, а прямиком в Дубай.



Об этом свидетельствует расследование SOTA.



Об отдыхе Ксении Шойгу стало известно благодаря фотографии депутата "Единой России" Дениса Долженко. По деталям на снимке SOTA определила, что он был сделан в Дубае у бутика Louis féraud в ТЦ рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Издание полагает, что дочь министра обороны РФ провела в ОАЭ новогодние праздники.



Кроме этого, в сети появилась информация, что дочь Шойгу с мужем остановились в шикарном отеле Caesars Palace Dubai, где отдых обходится не менее $8.000.



