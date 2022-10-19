



Роскошь и комфорт: ведущие тренды в осенне-зимней коллекции Lafayette Italy

Хорошие новости для тех, кто уже грустит по лету и с тоской думает о слякоти и серой зиме: не стоит переживать, модная индустрия приготовила для нас множество ярких и эффектных сюрпризов.



В эти дни сеть Lafayette Italy представляет свою новую коллекцию Осень-Зима 2023, красочную, необычную и роскошную, в ней нашли отражение все самые броские и дерзкие тренды этого сезона.



Яркая зима 2023



Тренд на акцентные цвета снова в фаворе и в этом сезоне дизайнеры предлагают носить нетипичные для зимы оттенки: например, глубокие фиолетовые и синие, а также яркие цвета - фуксия, солнечно-желтый, насыщенный зеленый, терракотовый, которые напоминают о лете и поднимают настроение. Пара обуви, выделяющаяся цветом, или яркая сумка, приковывающая взгляды, пригодятся не только экстравагантным фанаткам смелых сочетаний. Удачные оттенки зеленого, красного, фуксии и фиолетового в моделях Lafayette Italy будут приятны даже консервативному глазу и легко возьмут на себя роль необходимого акцентного штриха, освежая любой образ. Так что можно не бояться экспериментировать и без сомнений выбирать самую оригинальную модель. Тренд на акцентные цвета снова в фаворе и в этом сезоне дизайнеры предлагают носить нетипичные для зимы оттенки: например, глубокие фиолетовые и синие, а также яркие цвета - фуксия, солнечно-желтый, насыщенный зеленый, терракотовый, которые напоминают о лете и поднимают настроение. Пара обуви, выделяющаяся цветом, или яркая сумка, приковывающая взгляды, пригодятся не только экстравагантным фанаткам смелых сочетаний. Удачные оттенки зеленого, красного, фуксии и фиолетового в моделях Lafayette Italy будут приятны даже консервативному глазу и легко возьмут на себя роль необходимого акцентного штриха, освежая любой образ. Так что можно не бояться экспериментировать и без сомнений выбирать самую оригинальную модель.



Блестящее решение



Всевозможные сверкающие вариации сейчас на пике модного Олимпа - золотая, серебряная, разноцветная в стиле диско или отливающая металликом. Такая обувь всегда выглядит нарядно и немного гламурно, это гармоничное сочетание шика с изысканностью. При этом она прекрасно вписывается как в вечерний, так и в повседневный образ.

Всевозможные сверкающие вариации сейчас на пике модного Олимпа - золотая, серебряная, разноцветная в стиле диско или отливающая металликом. Такая обувь всегда выглядит нарядно и немного гламурно, это гармоничное сочетание шика с изысканностью. При этом она прекрасно вписывается как в вечерний, так и в повседневный образ.

Множество блестящих моделей представлено в новой коллекции Lafayette Italy – здесь и актуальная всегда классика мерцающая золотом и серебром, и ультрасовременные модели в самых популярных цветах сезона.

Яркие, акцентные, они непременно добавят оптимизма и хорошего настроения в пасмурные дни.



Каблуки – это искусство!



В последние сезоны каблук превратился в настоящий арт-объект. Непривычные формы, необычные принты - создание обуви на таких каблуках – целое искусство. Обувь на фантазийном каблуке это стопроцентная вещь-акцент. Такой каблук красноречивее слов.

В последние сезоны каблук превратился в настоящий арт-объект. Непривычные формы, необычные принты - создание обуви на таких каблуках – целое искусство. Обувь на фантазийном каблуке это стопроцентная вещь-акцент. Такой каблук красноречивее слов.

В этом модном сезоне каблуки с идеей сочетают небанальность с комфортом. Устойчивые и удобные каблуки украшены красивейшей фигурной ковкой и крупными камнями всевозможных форм и оттенков. Если вы не боитесь экспериментировать со стилем, скорее отправляйтесь за фантазийными каблуками от Lafayette Italy.



На шпильках, как в тапочках



Современная мода тяготеет к комфорту и удобству, это уже вышло на уровень тренда. И обувная промышленность изобретает всевозможные технологии, для того, чтобы создать модели одновременно удобные и эффектные. Кто бы мог подумать, что туфли на шпильке и с острым носом можно отнести к категории комфортной обуви. Однако это стало возможно благодаря особой технологии производства sacchetto. Это особая технология соединения деталей при пошиве обуви – подкладка сшивается со стелькой, образуя своего рода единое целое, что обеспечивает идеальную посадку обуви и бескомпромиссное удобство. Отсутствие вшитой стельки делает такие туфли невероятно мягкими и гибкими, а стопа в ней двигается максимально естественно. Туфли будто «подстраиваются» под форму ноги.



Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре «Ган а-Ир»), в Рамат-Гане, в ТЦ «Аялон», в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ «Захав», в Нетании, в ТЦ «Ир Ямим» и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ «Бейт Ятир» на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ «Кирьон» в Кирьят-Бялике.

Современная мода тяготеет к комфорту и удобству, это уже вышло на уровень тренда. И обувная промышленность изобретает всевозможные технологии, для того, чтобы создать модели одновременно удобные и эффектные. Кто бы мог подумать, что туфли на шпильке и с острым носом можно отнести к категории комфортной обуви. Однако это стало возможно благодаря особой технологии производства sacchetto. Это особая технология соединения деталей при пошиве обуви – подкладка сшивается со стелькой, образуя своего рода единое целое, что обеспечивает идеальную посадку обуви и бескомпромиссное удобство. Отсутствие вшитой стельки делает такие туфли невероятно мягкими и гибкими, а стопа в ней двигается максимально естественно. Туфли будто «подстраиваются» под форму ноги.

Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/

Фотограф Guy Lumer Film

Модель Екатерина Глазырина