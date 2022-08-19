



Роскомнадзор введёт санкции против TikTok, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest

Роскомнадзор заявил в пятницу, что принимает карательные меры в отношении ряда иностранных IT-компаний, включая TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.



В заявлении Роскомнадзора говорится, что меры были приняты в ответ на неспособность компаний удалить контент, который регулятор отметил как незаконный, и будут действовать до тех пор, пока они не выполнят требования. Роскомнадзор не уточнил, какие именно меры будут приняты.



Ранее российские суды оштрафовали американский сервис прямых трансляций Twitch на 2 млн рублей ($33 000) и сервис обмена сообщениями Telegram на 11 млн рублей ($179 000) за нарушение законов о военной цензуре.