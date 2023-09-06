



РОШ А-ШАНА: ШАРМ И ТРАДИЦИИ В СЕРВИРОВКЕ СТОЛА ОТ WERF

Рош а-Шана, или Еврейский Новый Год, является одним из наиболее важных и священных событий в еврейской культуре. Этот день обозначает начало нового года в еврейском календаре и сопровождается обрядами, молитвами и праздничной едой. Важная роль в создании атмосферы этого особого дня принадлежит сервировке стола. Коллекция аксессуаров от бренда WERF способна придать праздничному столу особую изысканность, сочетая в себе современный дизайн и традиционную символику Рош а-Шана.







Перед началом вечернего застолья на Рош а-Шана традиционно зажигаются не менее двух свечей, а в некоторых общинах добавляется по одной свече за каждого ребенка. В этом контексте, бренд WERF предлагает изысканные свечи, созданные с особым вниманием к деталям. Ручная работа, конусообразная форма и продолжительное время горения (от 8 до 10 часов) делают их незаменимыми спутниками в праздничных вечерах. Они не только не капают и не дымят, но и сгорают внутрь, подчеркивая свой безупречный стиль. Сделанные из 100% чистого пищевого парафина и нежного растительного воска, они не имеют запаха, а их палитра цветов, включая королевский синий и небесный, поражает воображение.





Где есть свечи, там неотъемлемо присутствует Knoop – изысканный подсвечник от WERF, созданный из плотной гладкой кожи "бюргер". Этот аксессуар, великолепный в своей непринужденной элегантности, изготовлен из натуральной кожи и украшен изящными металлическими деталями, что добавляет ему шарма. Knoop, что на французском означает "узел", безупречно вписывается в любой интерьер, подчеркивая его уникальность. Этот небольшой аксессуар дополняет великолепную сервировку праздничного стола, словно нота утонченности в мелодии праздника.







Но и выбор праздничных салфеток и скатертей также играет важную роль. Здесь аксессуары из коллекции WERF выступают в роли настоящих художников. Салфетка Lake Nord от WERF – это настоящее произведение искусства, изготовленное из натуральной кожи, которое дарит вашему столу изысканный вид. Она словно рассекает пространство перед вами, создавая идеальную круглую подложку для сервировки стола. Более того, она гармонично вписывается в композицию стола, подчеркивая его красоту в сочетании с вазами, пиалами, конфетницами и другими элементами.







И для салфетки Lake Nord, бренд WERF предлагает держатель из натуральной кожи, оформленный аккуратными строчками и застежкой с прорезями, который добавляет декоративную выразительность и завоевывает своим изысканным стилем. Норд Ринг также может выступать в роли кольца для салфеток, обогащая визуальный облик вашего интерьера и придавая ему дополнительный шарм. Представленный в разнообразных цветовых вариациях, включая серый, черный, бренди и карамель, он подчеркнет вашу индивидуальность и изыск.







Бренд WERF не забывает и о деталях, которые делают сервировку стола по-настоящему изысканной. Шнурок для салфеток SPIRAL – это именно тот лаконичный аксессуар, который придает столу элегантность и художественный вид. С его помощью вы сможете изящно разложить салфетки на обеденном столе, обернув их мягким и стильным кожаным шнурком. Изготовленный из натуральной кожи, этот шнурок мягко и утонченно окутает салфетки, придавая столу завершенный вид. Вы можете завернуть салфетку столько раз, сколько пожелаете – на конце шнурка находится изящная кнопка, которая аккуратно завершит эту спиральную композицию.







Еще одним изысканным органайзером обеденного стола от WERF является чехол для столовых приборов WAVE. Выбрав определенный цвет, вы легко создадите желаемую атмосферу. Коричневый цвет придаст вашему застолью натуральность и тепло, а синий цвет принесет прохладу и освежение, будто приглашая вас на прекрасное морское побережье. Органайзер WAVE легко и непринужденно организует порядок среди столовых приборов и задаст нужное настроение для вашего праздничного ужина.



Придайте завершающий штрих в декоре вашего праздничного стола с набором подстаканников SUN от WERF – это практичные подставки для стаканов, изготовленные из натуральной кожи. Эти коустеры также способны выступать как самостоятельные аксессуары, великолепно поддерживая стиль вашего стола. Их можно использовать как подставки для стаканов с водой или другими напитками, придавая столу изысканный вид.







Не забывайте, что сервировка стола – настоящее искусство, и каждый элемент играет важную роль в создании праздничной атмосферы. Сервировка стола к празднику Рош а-Шана с использованием аксессуаров из коллекции бренда WERF придает вашему столу неповторимую и запоминающуюся атмосферу для этого особенного дня. Не забывайте, что самое важное в этот день – объединение семьи и друзей, молитвы и надежда на счастливое будущее. Все это можно достичь, наслаждаясь непередаваемой атмосферой Рош а-Шана.



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