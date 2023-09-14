



Рош а-Шана: что едят на еврейский Новый год

Какой еврейский праздник без большого застолья. Все новогодние блюда такие вкусные, и в последнее время приобрели большую популярность.



По традиции на столе в Рош а-Шана непременно должны быть главные плоды Израиля: рыба, зеленый лук, свекла, яблоки, морковь, тыква, стручковая фасоль, гранат и финики. Каждый из продуктов символизирует то хорошее, что ждет человека в новом году.



Например, голова рыбы - пожелание быть в главе, а не в хвосте на жизненном пути, а гранат - совершать хорошие поступки. Сладости на новогоднем столе, в свою очередь, символизируют сладкую, приятную жизнь.



Самым узнаваемым и знаменитым блюдом на еврейском новогоднем столе, безусловно, являются яблоки, запеченные с медом. Яблоко в иудаизме когда-то даже было почти священным фруктом - на яблоках даже вырезали молитвы.



Другим символом Рош а-Шана является гранат: пьют его сок, зернами обильно засыпают соленую рыбу и добавляют их в салаты. А все потому, что в любом плоде этого чудесного фрукта ровно 613 зернышек - ровно столько же, сколько заповедей в иудаизме.



Рыба, конечно же, тоже является традиционным украшением новогоднего стола. Она - символ изобилия и роста, плодородия. Готовить ее можно, как угодно: подайте гостям настоящий форшмак или фаршированную рыбу, правил здесь нет.



Кстати, если вы вегетарианец, но хотите отпраздновать Рош а-Шана по всем правилам, для вас есть очень милая альтернатива рыбе - соленые крекеры в форме рыбок. Даже раввины не против такого аналога, ведь главное, чтоб на столе был правильный символ и то, над чем можно произносить специальную новогоднюю молитву.



Из моркови в Рош а-Шана принято готовить сладкий цимес, в который часто добавляют и другие плоды земли Израиля: яблоки, финики и морковь, которая должна принести достаток и позитив в новом году. Если вы не большой любитель сладкого, попробуйте сочетание моркови с фаршированной рыбой.



Ко всему прочему на стол нужно обязательно поставить тыкву - с ней ваши молитвы точно дойдут куда надо, скажет вам любой правоверный иудей.



Зеленые бобы к празднику вы можете просто сварить и обильно посолить перед подачей. Они замечательно дополнят стол, на котором и так будет много сложных и ярких (и, возможно, "тяжелых" для желудка) блюд. Еще один плюс такой подачи бобов - их сочетаемость с традиционным праздничным вином, которое подают на Рош а-Шана.



Свеклы на новогодний стол жалеть нельзя. Ее нужно непременно добавить и к рыбе, и в салаты, и положить на стол просто, например, в ассорти овощной тарелки. Кстати, по строгим правилам правилам кашрута, овощи лучше мариновать. Так что если вы хотите удивить гостей - замаринуйте свеклу.



Плоды земли Израиля, к слову, прекрасно сочетаются друг с другом. Например, лук-порей и финики, которые на первый взгляд не очень гармоничная кулинарная пара, отлично выглядят на праздничном столе в необычным салате.



Помимо того, что мы уже перечислили, в некоторых еврейских общинах подают куриную печень (на идише слово "печень" звучит так же, как фраза "живи честно"). Особенно обильно печенью стараются кормить детей, чтобы они радовали родителей.



Даже если вы не иудей, вы смело можете праздновать Рош а-Шана "за компанию" - ведь еврейский новый год это праздник сотворения мира и человека. Поэтому Рош а-Шана вполне может быть общим, а не религиозным праздником. А чтобы годовщина появления на свет ваших далеких предков была сладкой, поставьте на стол цимес, финики и яблоки с медом. И не забудьте про вино!