



“Рош Иегуди” все-таки проведет публичную молитву в Тель-Авиве

Ортодоксальная религиозная группа “Рош Иегуди” заявила, что проведет массовую молитву на центральной площади Тель-Авива в честь Йом Кипура, хотя город при поддержке суда запретил ей устанавливать на мероприятии гендерный разделитель.



“Рош Иегуди” заявила, что продолжит проведение мероприятия в Йом Кипур, хотя ранее заявляла, что не будет этого делать, если не будет разрешено использовать гендерный разделитель.



“После многих консультаций мы решили провести молитву в соответствии с галахой и законом… Молитва на площади Дизенгоф стала трогательным символом любви и единства, и мы уверены, что так и будет. в этом году”, – говорится в сообщении.



“Многие призывали нас не отменять мероприятие, и мы получили поддержку и тепло со стороны общественности”, – написала группа в Facebook. “Молитва открыта для ВСЕХ, без исключений”.



С 2020 года “Рош Иегуди” проводит на площади Дизенгоф две молитвы на Йом Кипур – относительно небольшую молитву Коль Нидре, открывающую пост, и молитву Неила в конце праздника, которая за последние годы собирала около 2000 верующих. Молитва Коль Нидре в этом году начнется в 18:15 в воскресенье, а служба Неила запланирована на 17:00 в понедельник, сообщила “Рош Йегуди”.