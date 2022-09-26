Рош ха-Шана в Умани: ситуация в городе остается спокойной
В Умани продолжают праздновать Рош ха-Шана.
По данным местных СМИ, обстановка в городе является спокойной, обошлось без чрезвычайных и внештатных событий.
Паломники приняли участие в очистительном новогоднем обряде Ташлих у водоема и почитали 10 псалмов из Тегилима.
Всего в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов.
Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности.