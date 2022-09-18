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Рош ха-Шана в Умани: ограничения, запреты и правила
18.09.2022 14:16 Алина Груднева

Рош ха-Шана в Умани: ограничения, запреты и правила

В Умани в преддверии Рош ха-Шана на период с 19 по 30 сентября ввели ограничения и ряд правил.

 
О них сообщили в Уманском горсовете.
 
В частности, в городе запрещена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пиротехники, пневматического оружия, игрушек, которые имитируют оружие.
 
Кроме того, под запретом будут
пешеходное и автомобильное движение во время комендантского часа.
 
В Умани установили пять блокпостов, где проверяются документы. Въезд и проверка багажа паломников осуществляется только на улице Освободителей.
 
По данным горсовета, местным, которые живут в квартале паломничества, нужно лишь предъявить на КПП паспорт с отметкой о регистрации.
 
"Если адрес регистрации отличается с фактическим местожительством в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для изменения места регистрации или в социальную защиту (для ВПЛ)", - сообщили в горсовете.

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