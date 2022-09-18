



Рош ха-Шана в Умани: ограничения, запреты и правила

В Умани в преддверии Рош ха-Шана на период с 19 по 30 сентября ввели ограничения и ряд правил.

О них сообщили в Уманском горсовете.

В частности, в городе запрещена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пиротехники, пневматического оружия, игрушек, которые имитируют оружие.

Кроме того, под запретом будут

пешеходное и автомобильное движение во время комендантского часа.

В Умани установили пять блокпостов, где проверяются документы. Въезд и проверка багажа паломников осуществляется только на улице Освободителей.

По данным горсовета, местным, которые живут в квартале паломничества, нужно лишь предъявить на КПП паспорт с отметкой о регистрации.

"Если адрес регистрации отличается с фактическим местожительством в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для изменения места регистрации или в социальную защиту (для ВПЛ)", - сообщили в горсовете.