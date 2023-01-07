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Росавтодор обяъвил о планах по ремонту Крымского моста
07.01.2023 11:30 Евгения Маркова

Росавтодор обяъвил о планах по ремонту Крымского моста

В январе на Крымском мосту дважды введут временные ограничения движения для установки пролетов, сообщается в Telegram-канале Федерального дорожного агентства России.

"Специалисты закончили восстановление подферменных площадок на опорах Крымского моста Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта", — говорится в публикации.

В феврале планируется заменить еще два пролета, затем специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения.

Правую полосу автомобильной части отремонтировали в начале декабря.

В агентстве пообещали, что закончат восстанавливать мост в марте этого года.

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