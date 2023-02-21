



Роналду приобрел шикарный дом в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду приобрел дом в Саудовской Аравии. Похоже, что форвард “Аль-Насра” планирует надолго задержаться на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Sun.



Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду полностью освоился в новом клубе. Португалец уже успел отличиться, забив 4 гола в одном из матчей чемпионата. Впрочем, не только игровые моменты доставляют удовольствие форварду.



Недавно Роналду обзавелся новым жильем для своей семьи. Ранее капитан сборной Португалии проживал в элитной гостинице-небоскребе, где арендовал 17 комнат за 300 тысяч евро в месяц. Но, вероятно, он хочет поселиться в Саудовской Аравии надолго и нашел новое поместье, куда переехал вместе с пятью детьми и любимой Джорджиной. Возможно, именно поэтому он решил продать роскошный особняк недалеко от Манчестера.



Навестить своего сына и внуков приехала мать Роналду Долорес Авейро. Она поделилась фотографиями из нового дома звезды мирового футбола.

“Уже с моим мальчиком”, – подписала фото со старшим сыном Роналду.



Новый дом Роналду находится в эксклюзивном комплексе в районе Аль-Нахиль с высоким уровнем безопасности и легким доступом к инфраструктуре.





Криштиану Роналду уже сыграл 5 матчей за Аль-Наср, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами. Напомним, что Кришти перебрался в новую для себя страну 1 января 2023, перейдя из английского Манчестер Юнайтед.