



Роналду намерен играть минимум до 42 лет

По информации саудовской прессы, Криштиану Роналду хочет продлить контракт со своим нынешним клубом «Аль-Насром», о чем уже сообщил в личной беседе с руководством. При этом есть и точные сроки, о которых может идти речь в переговорах о новом соглашении – 2027-й год. Именно до этой отметки португалец собирается выступать на профессиональном уровне. И это минимальная планка, установленная самому себе спортсменом.



Цель Роналду – выступление в составе сборной еще на двух турнирах – Евро-2024 следующим летом в Германии, а также чемпионат мира 2028-го года, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике.



Роналду сейчас находится в отличной форме, и поэтому есть высокая вероятность, что в «Аль-Насре» пойдут навстречу своей звезде и подпишут новый контракт. Криштиану сейчас возглавляет список лучших бомбардиров саудовской лиги, и с высокой вероятностью завоюет «золотую бутсу» в сезоне. По крайней мере, об этом свидетельствуют котировки в мобильном приложении известного букмекера Винлайн (https://betonmobile.kz/prilozhenie-winlayn), которое с легкостью можно установить на свой смартфон и отыскать коэффициенты на топовые футбольные события.



В данный момент, по мнению аналитиков БК Винлайн (https://betonmobile.kz/bukmekerskaya-kontora-vinlayn), у Роналду более 60% шансов на то, чтобы остаться на вершине таблицы бомбардиров высшей лиги Саудовской Аравии до самого конца сезона. А вот шансы его клуба завоевать чемпионский титул пока не столь высоки. Согласно котировкам, «Аль-Наср» лишь третий в «гонке» за золотыми медалями, и в данном импровизированном рейтинге команду Роналду пока обходят сразу двое конкурентов – «Аль-Хилаль» и «Аль-Итихад».



Напомним, что в саудовский чемпионат Криштиану перебрался еще в начале календарного года, после того, как досрочно разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», где у португальца возникли конфликты с тренерским штабом и руководством клуба.



Уже после того, как Роналду адаптировался в новом для себя чемпионате, летом к нему начали присоединяться и другие мировые футбольные звезды. И сейчас на полях саудовских стадионов болельщики могут видеть таких знаменитых игроков, как Неймар, Карим Бензема, Садио Мане и многих других.