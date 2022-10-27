



Роналду купил виллу в Португалии за 11 млн евро



На фоне спекуляций вокруг своего профессионального будущего 37-летний футболист приобрел новый дом в одном из самых красивых уголков своей родины. Трехэтажный дом площадью 2720 квадратных метров окружен садами и имеет собственный бассейн.



Несмотря на это, спекуляции вокруг профессионального будущего Криштиану Роналду по-прежнему вызывают волну, а репортаж из Португалии дает местным журналистам ощущение, что футболист близок к возвращению в португальскую лигу, Роналду и его партнерша Джорджина Родригес купили виллу в районе Кашкай за 11 миллионов евро. После масштабного ремонта ее цена должна подскочить до 21 миллиона евро.



Очередной особняк португальской звезды стал самым дорогим домом в Португалии и в настоящее время находится в стадии реконструкции, поэтому вполне вероятно, что Джорджина и Криштиану смогут перебраться в начале 2023 года в свое эксклюзивное поместье в Кинта-да-Марина, однин из самых престижных жилых районов так называемой Португальской Ривьеры, в которую входят прекрасные городки Кашкайш, Эшторил и Синтра.



Брокерское агентство, которое взяло на себя ответственность за новый особняк Роналду, заявило, что характеристики виллы следующие: 2720 квадратных метров, три этажа, площадь застройки составляет 544 квадратных метра и включает в себя сады и потрясающий бассейн.