



Рон Хульдаи против Wolt



Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи решил вплотную заняться бесчисленными нарушениями правил дорожного движения людьми, работающими с службой доставки Wolt.



Хульдаи встретился с генеральным директором Wolt в Израиле Леоном Эшколем.



Хульдаи сказал: “ Я понимаю, что многие жители города пользуются услугами вашей компании, но мы не можем позволить продолжить подобного рода активность любой ценой”.



В твиттере Хульдаи написал: "Это - наша кровь, и человеческая жизнь дороже ланча. Я конечно же приветствую инициативу министерства транспорта о лицензировании для каждого ездока на электрическом велосипеде или самокате, но я не намерен сидеть и ничего не предпринимать до того, как процесс регистрации завершится. Это может занять много времени. Тем временем, мы начнем работать через параллельные каналы. На сегодняшний день курьеры Wolt играют слишком большую роль в процессе деградации культуры вождения в городе. Этому следует положить конец. И меня не интересует, являются ли курьеры сотрудниками компании или фрилансеры. Тот курьер, который поехал по тротуару, должен будет искать себе новую работу очень быстро. Больше предупреждений не будет”.