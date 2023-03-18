



Роману Костомарову ампутировали ноги по колено

Появились новые данные о состоянии Романа Костомарова. Как стало известно, ампутации оказались сложнее, чем сообщалось. При этом в настоящее время спортсмену удалили "дыхательное горло" - так называют трахеостому, но не стали ушивать отверстие в трахее на всякий случай.



Роман Костомаров находится в сознании. "Костомаров действительно пришел в себя, его жена фигуристка Оксана Домнина находится постоянно рядом с ним", - сообщил источник в больнице.



Придя в сознание, Роман потребовал мороженое и чтобы ему помыли голову.



Источник также рассказал, что Роману ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть правой руки. Его организм очень ослаб. Костомаров потерял более 25 кг веса.



"Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока не решили - делать ампутацию или нет. С рукой проводят манипуляции в виде чистки", - уточнил собеседник.



Полиорганная недостаточность у Романа остается. Все органы истощены и сами не могут работать.



Как рассказал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах, организм пациента борется, "но может и заново начаться какой-то септический шок".