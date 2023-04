Роман Абрамович приобрел в Тель-Авиве квартиру для бывшей учительницы Путина

В 2005 году российский миллиардер Роман Абрамович приобрел квартиру в центре Тель-Авива для бывшей учительницы Владимира Путина, говорится в совместном расследовании The Washington Post, Международного консорциума журналистов-расследователей и израильского издания Shomrim.



Мина Юдицкая, классная руководительница и учительница немецкого языка Владимира Путина в 281-й школе Ленинграда, сама рассказывала Ynet, что президент РФ подарил ей квартиру в Тель-Авиве. Из СССР она эмигрировала в 1973 году. В апреле 2005 года Юдицкая встретилась с Путиным, когда он приезжал в Израиль с государственным визитом. После этого, по словам Юдицкой, Путин договорился, что ей купят квартиру стоимостью 208 тысяч долларов, отмечает The Washington Post. Юдицкая говорила, что квартиру ей нашел “представительный мужик”, который “сказал, что работает с президентом России”, однако назвать его имя она отказалась.



Изучив финансовые документы, участники расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. 29 июня 2005 года, в день, когда Юдицкая приобрела квартиру, ей перевели сумму в размере 245 тысяч долларов.



Как пишет The Washington Post, появившиеся документы усиливают впечатление, что между Абрамовичем и Путиным есть финансовые договоренности, которые ранее оба отрицали.

“История с израильской квартирой прекрасно демонстрирует, что в основе государственной системы эпохи Путина лежат неписаные договоренности, кивки и подмигивания”, – заявил изданию эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс, работавший в Белом доме и Госдепартаменте США. “Таким магнатам, как Роман Абрамович, не нужно насильно заниматься мелкими поручениями по указанию Путина. Они точно знают, чего от них ждут, и с радостью подыгрывают”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал напрямую отвечать на вопросы журналистов о роли Путина в сделке и переадресовал их в Федерацию еврейских общин России, заявив, что “любая благотворительная работа в Израиле была бы сделана ими”.

Представитель Романа Абрамовича признал, что Юдицкой подарили квартиру, но отметил, что это произошло не по требованию Путина, а “по просьбе еврейской общины”. По его словам, подарок был организован президентом Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой. Он также назвал “ложью” предположения о том, что кто-то контролировал финансы Абрамовича из-за перевода 240 тысяч долларов, поскольку “миллиардер пожертвовал на еврейские цели более 500 миллионов долларов”.



Александр Борода подтвердил авторам расследования, что контактировал с Юдицкой и его организация способствовала приобретению для нее квартиры, обращаясь за помощью к меценатам. На вопрос, почему деньги на покупку квартиры поступали с офшорного счета Абрамовича, он не ответил.

“Документы всплыли в тот момент, когда Абрамович борется за защиту своей империи, находящейся под давлением санкций, введенных западными правительствами из-за войны России в Украине. При этом он утверждает, что не имеет значимого влияния на Путина, даже используя свой доступ в Кремль, чтобы служить проводником для затянувшихся переговоров между Россией и Украиной”, – пишет The Washington Post.

Мина Юдицкая умерла в декабре 2017 года в возрасте 96 лет. Как сообщали в посольстве РФ в Израиле, бывшая учительница Путина завещала подаренную ей квартиру властям России.