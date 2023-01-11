



Ролик Урганта в России восприняли как намек на возвращение его вечернего шоу

"Телеведущий Иван Ургант намекнул поклонникам, что шоу "Вечерний Ургант" может появиться на Первом канале", - пишет российское издание Ura.ru.



Сайт ссылается на ролик в Instargam, который к слову запрещен в России, где актер Александр Ширвиндт в образе телеведущего сообщает, что Ургант "ушел из жизни".



"Как ушел? Я жив!" — ответил за заявление Ширвиндта шоумен и скрылся из кадра.



Ранее "Первый канал" перестал показывать шоу "Вечерний Ургант", объяснив это изменениями в сетке вещания. В феврале 2022 года телеведущая и журналист Ксения Собчак говорила о том, что программу закроют. Позже сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль.