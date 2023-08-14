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Роговицы жертвы террора успешно пересадили двум пациентам
14.08.2023 15:23 Ирина Демьянова

Роговицы жертвы террора успешно пересадили двум пациентам

Национальный центр трансплантологии сообщает, что в воскресенье в больнице Ихилов в Тель-Авиве была успешно пересажена роговица глаза офицера муниципального патруля Тель-Авива Хена Амира. 

Получателями являются 75-летний мужчина и 81-летняя женщина, которые пожелали остаться неизвестными.

Амир был убит 5 августа палестинским террористом из Дженина. Его жена сказала, что они с мужем выступали за донорство органов. В результате роговица и ткани Амира (кожа и сухожилия) были пожертвованы для трансплантации.
 

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