



Роджер Уотерс: евреи придумали истории о младенцах с отрубленными головами



Роджер Уотерс дал интервью “независимому журналисту” Глену Гринвальду.



Уотерс защищал ХАМАС и палестинский террор.



Уотерс сказал: “Вдоль границы с Газой есть 11 военных баз. Они ничего не видели? Когда палестинцы начали все взрывать - что они делали? Это все - очень подозрительно”.



Pink Floyd co-founder Roger Waters on the October 7th Massacre:



“We don’t yet know what happened”



“Maybe there were some individual cases of civilians getting killed”



“Israel is making up stories” pic.twitter.com/bUIvY90XRd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2023

Уотерс сказал: “Мы не знаем, что сделал ХАМАС 7 октября. Но есть ли у них право бороться с оккупацией? - Согласно Женевской конвенции они абсолютно обязаны ей противостоять! Это их долг”Он также добавил: “Первые 400 убитых - израильские солдаты. Это - не военное преступление. Были отдельные случаи убийства гражданских. Я конечно же это осуждаю. Но израильтяне кидают в прессу черт знает что, это вышло за все рамки. Они выдумали истории об обезглавленных младенцах”.