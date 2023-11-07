Роджер Уотерс: евреи придумали истории о младенцах с отрубленными головами
Роджер Уотерс дал интервью “независимому журналисту” Глену Гринвальду.
Уотерс защищал ХАМАС и палестинский террор.
Уотерс сказал: “Вдоль границы с Газой есть 11 военных баз. Они ничего не видели? Когда палестинцы начали все взрывать - что они делали? Это все - очень подозрительно”.
Уотерс сказал: “Мы не знаем, что сделал ХАМАС 7 октября. Но есть ли у них право бороться с оккупацией? - Согласно Женевской конвенции они абсолютно обязаны ей противостоять! Это их долг”
Он также добавил: “Первые 400 убитых - израильские солдаты. Это - не военное преступление. Были отдельные случаи убийства гражданских. Я конечно же это осуждаю. Но израильтяне кидают в прессу черт знает что, это вышло за все рамки. Они выдумали истории об обезглавленных младенцах”.